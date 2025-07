Palmeiras enfrenta Chelsea com quinta escalação diferente na Copa do Mundo de Clubes O Palmeiras terá um verdadeiro quebra-cabeça para montar sua equipe no confronto decisivo contra o Chelsea, nesta sexta-feira, a partir...

O Palmeiras terá um verdadeiro quebra-cabeça para montar sua equipe no confronto decisivo contra o Chelsea, nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com uma série de desfalques por lesão e suspensão, o técnico Abel Ferreira será obrigado a promover a quinta escalação diferente do Verdão nesta edição da Copa do Mundo de Clubes.

