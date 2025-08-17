Palmeiras goleia Flamengo e garante vaga na semifinal do Brasileirão Feminino O Palmeiras demonstrou sua força neste domingo (17) ao golear o Flamengo por 3 a 0 na Arena Barueri, garantindo sua classificação para...

O Palmeiras demonstrou sua força neste domingo (17) ao golear o Flamengo por 3 a 0 na Arena Barueri, garantindo sua classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Com uma virada impressionante, o Verdão superou a desvantagem do placar de 3 a 2 sofrido no jogo de ida, selando a vaga com um agregado de 5 a 3.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: