Palmeiras goleia Inter de Limeira pelo Paulistão

O Palmeiras encerrou uma sequência de dois jogos sem vitórias no Campeonato Paulista ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0, em partida disputada no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. Os gols do triunfo alviverde foram marcados por Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez na nona rodada da competição.

Para mais detalhes sobre essa vitória do Verdão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

