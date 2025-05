Palmeiras goleia Sporting Cristal e fecha com 100% de aproveitamento na Libertadores

Momento MT |Do R7

O Palmeiras encerrou sua campanha na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores de forma impecável, com uma performance avassaladora e um adeus emocionante. Na noite desta quarta-feira, o Verdão aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER no Allianz Parque, pela sexta e última rodada do Grupo G, garantindo a liderança isolada e 100% de aproveitamento na competição.

