Palmeiras goleia Universitario fora de casa e encaminha vaga nas quartas da Libertadores O Palmeiras deu um verdadeiro show de bola na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental de Lima, ao golear o Universitario-PER...

O Palmeiras deu um verdadeiro show de bola na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental de Lima, ao golear o Universitario-PER por 4 a 0, em partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com gols de Gustavo Gómez (de pênalti), Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, o Verdão praticamente assegurou sua presença nas quartas de final do torneio continental.

