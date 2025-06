Palmeiras perde invencibilidade como visitante em derrota para Cruzeiro A invencibilidade do Palmeiras como visitante na temporada chegou ao fim neste domingo, ao perder por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão...

A invencibilidade do Palmeiras como visitante na temporada chegou ao fim neste domingo, ao perder por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, em emocionante partida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge brilhou ao marcar dois gols nos primeiros quatro minutos, garantindo a vitória da Raposa. Allan descontou para o Verdão no final.

