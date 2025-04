Palmeiras perde invencibilidade e liderança ao ser derrotado pelo Bahia Em um jogo dramático no Allianz Parque, o Palmeiras foi surpreendido pelo Bahia e perdeu por 1 a 0, com um gol de Kayky nos acréscimos...

Em um jogo dramático no Allianz Parque, o Palmeiras foi surpreendido pelo Bahia e perdeu por 1 a 0, com um gol de Kayky nos acréscimos do segundo tempo. A derrota não só interrompeu a sequência de sete vitórias consecutivas do Verdão, mas também custou a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e a liderança da competição.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: