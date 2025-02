Palmeiras perde invencibilidade na fase de grupos do Paulista para o Novorizontino O Palmeiras sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista ao perder para o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado (25.01), na Arena...

O Palmeiras sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista ao perder para o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado (25.01), na Arena Barueri, pela quarta rodada. A equipe alviverde, que havia saído na frente com gol de Facundo Torres no primeiro tempo, levou a virada na segunda etapa, com gols de Pablo Dyego (de pênalti) e Robson.

