Palmeiras quebra jejum e vence Atlético-MG em jogo eletrizante

O Palmeiras encerrou uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e retornou com força ao G4 da competição ao bater o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo, em um confronto emocionante no Allianz Parque, pela 15ª rodada. Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Maurício marcaram para o Verdão, enquanto o artilheiro Hulk, com dois golaços de falta, descontou para o Galo.

