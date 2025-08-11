Logo R7.com
Palmeiras reage, vira contra o Ceará e afasta crise no Brasileirão

Palmeiras reage, vira contra o Ceará e afasta crise no Brasileirão

Em um domingo de Dia dos Pais com temperaturas amenas na capital paulista, o Palmeiras espantou os fantasmas de uma recente eliminação e demonstrou força ao virar o placar sobre o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque. Com gols de Flaco López e Vitor Roque, o Verdão garantiu uma vitória essencial para se reerguer no Campeonato Brasileiro e manter a perseguição aos líderes da competição. Lourenço marcou para os visitantes.

