Palmeiras vence Al Ahly no Mundial de Clubes e assume liderança do Grupo O Palmeiras conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0 nesta quinta-feira,...

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do torneio. Os gols do Verdão, marcados no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), foram de Abou Ali (contra) e Flaco López. A partida chegou a ser paralisada durante o segundo tempo devido a condições climáticas adversas.

