Palmeiras vence Botafogo e avança à semifinal do Mundial de Clubes O sonho alviverde pelo título mundial segue mais vivo do que nunca. Neste sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no Lincoln...

O sonho alviverde pelo título mundial segue mais vivo do que nunca. Neste sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e garantiu uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes. Em uma partida de poucas oportunidades claras de gol, a vitória só veio durante a prorrogação, graças a um golaço de Paulinho.

