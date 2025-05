Palmeiras vence Ceará por 3 a 0, com show de Estêvão e confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil O Palmeiras carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira ao vencer novamente o Ceará...

O Palmeiras carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira ao vencer novamente o Ceará, desta vez por 3 a 0, no Allianz Parque. Com o placar agregado de 4 a 0 (vitória por 1 a 0 na ida), o Verdão garantiu sua classificação com gols de Estêvão (duas vezes) e Flaco López em uma partida de domínio palmeirense.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa vitória impressionante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: