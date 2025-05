Palmeiras vence Cerro Porteño e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Em noite de brilho no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, o Palmeiras confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores com duas rodadas de antecedência. A vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, foi construída com gols de Estêvão e Vitor Roque, consolidando a liderança do Verdão no Grupo G e ampliando a sequência invicta como visitante na temporada.

