Palmeiras vence o Grêmio e mantém ritmo forte na perseguição à liderança do Brasileirão Em mais uma atuação consistente, o Palmeiras garantiu três pontos importantes ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado...

Em mais uma atuação consistente, o Palmeiras garantiu três pontos importantes ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (27), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alviverde foi marcado por Facundo Torres logo aos dois minutos do primeiro tempo, dando início a uma blitz inicial que definiu o placar.

