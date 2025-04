Momento MT |Do R7

Palmeiras vence o Internacional fora de casa no Brasileirão Em um confronto disputado no Estádio Beira-Rio, o Palmeiras derrotou o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, em partida válida...

Em um confronto disputado no Estádio Beira-Rio, o Palmeiras derrotou o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Facundo Torres, que garantiu o fim da invencibilidade do Colorado na temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

Leia Mais em Momento MT: