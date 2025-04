Palmeiras vence o Sport e conquista primeira vitória no Brasileirão Neste domingo, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro e sagrou sua primeira vitória no Brasileirão, com um placar de 2 a 1....

Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 23h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share