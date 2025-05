Palmeiras vence o Vasco com gol de Vitor Roque pelo Brasileirão Em uma partida disputada no Estádio Mané Garrincha, o Palmeiras superou o Vasco por 1 a 0 neste domingo, garantindo a liderança, ainda...

Em uma partida disputada no Estádio Mané Garrincha, o Palmeiras superou o Vasco por 1 a 0 neste domingo, garantindo a liderança, ainda que provisória, do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vitor Roque, que finalmente desencantou e balançou as redes com a camisa alviverde.

