Momento MT |Do R7

Palmeiras vence São Paulo em jogo polêmico e garante vaga na final do Paulistão contra o Corinthians Em uma noite de muita tensão e controvérsia no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, garantindo sua vaga na final...

Em uma noite de muita tensão e controvérsia no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, garantindo sua vaga na final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, em uma jogada que gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: