Palmeiras vira clássico e assume a liderança do Brasileirão Feminino contra o Corinthians Em um clássico emocionante e repleto de reviravoltas, o Palmeiras superou o Corinthians por 2 a 1 neste sábado, 12 de abril, no Estádio...

Em um clássico emocionante e repleto de reviravoltas, o Palmeiras superou o Corinthians por 2 a 1 neste sábado, 12 de abril, no Estádio Alfredo Schurig, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A vitória não apenas encerrou a invencibilidade do Timão na competição, mas também impulsionou o Verdão à liderança, ainda que temporária, do campeonato.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante clássico!

Leia Mais em Momento MT: