Palmeiras vira no Maracanã, bate Fluminense e se consolida no G4 do Brasileirão Em uma noite de futebol intenso e reviravoltas no Estádio do Maracanã, o Palmeiras conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato...

