Panango Atpotpot: Dos mesmos produtores de Mel da Floresta – Xingu, novo documentário retratará rito de passagem do povo Ikpeng Sob a condução do mestre da cultura e líder tradicional Cacique Korotowi Ikpeng, o povo Ikpeng terá mais uma de suas tradições eternizadas... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h55 )

Sob a condução do mestre da cultura e líder tradicional Cacique Korotowi Ikpeng, o povo Ikpeng terá mais uma de suas tradições eternizadas no audiovisual. O documentário Panango Atpotpot, dos mesmos produtores de Mel da Floresta – Xingu, vai acompanhar a Festa da Furação de Orelha, um dos ritos de passagem mais importantes e simbólicos da cultura Ikpeng e do Xingu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante obra que celebra a cultura indígena!

