Panango Atpotpot: o ritual ancestral Ikpeng ganha vida em documentário inédito na Aldeia Arayó, no Médio Xingu Entre os dias 8 e 11 de julho de 2025, a Aldeia Arayó, situada no coração do Médio Xingu, Mato Grosso, foi palco da filmagem inédita... Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h18 ) twitter

Entre os dias 8 e 11 de julho de 2025, a Aldeia Arayó, situada no coração do Médio Xingu, Mato Grosso, foi palco da filmagem inédita do documentário Panango Atpotpot, que registra um dos rituais mais significativos do povo Ikpeng: a festa de furação de orelha. Essa cerimônia marca a transição de meninos e meninas da infância para a adolescência, tornando-os Pomeri — jovens guerreiros que passam a escutar e respeitar os anciãos, assumindo novas responsabilidades dentro da comunidade.

