Pantanal é posicionado como safári de vida selvagem para atrair turistas dos EUA

Com a meta de posicionar o Pantanal brasileiro como novo destino de safári de vida selvagem no mercado internacional, especialmente para competir com os tradicionais roteiros da África, a Embratur, em parceria com os governos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Sebrae, lança uma forte campanha de promoção no exterior. A estratégia foi detalhada durante reunião no Summit Visit Brasil, realizada nesta segunda-feira (19.5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

