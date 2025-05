Pantanal encanta operadores norte-americanos e se consolida como novo safári das Américas O Governo de Mato Grosso articulou, em parceria com a Embratur e o Sebrae/MT, uma importante ação de promoção internacional do Pantanal... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 17h36 ) twitter

O Governo de Mato Grosso articulou, em parceria com a Embratur e o Sebrae/MT, uma importante ação de promoção internacional do Pantanal como destino de safári para operadores de turismo dos Estados Unidos e Canadá. O famtour, viagem de familiarização, ocorreu entre os dias 17 e 23 de maio e reuniu sete representantes de grandes operadoras especializadas em ecoturismo e vida selvagem, como parte de uma estratégia iniciada ainda em 2024 para consolidar o bioma pantaneiro no mercado internacional.

Para saber mais sobre essa iniciativa que promete transformar o Pantanal em um dos principais destinos de safári, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

