Paolla Oliveira aposta em look vazado para ensaio nas ruas de Caxias: ‘Grande Rio’

Paolla Oliveira, de 42 anos, deixou os seguidores impactados ao mostrar seu look para brilhar com a Grande Rio pelas ruas de Caxias, no Rio de Janeiro, neste domingo (26). A atriz, que é rainha de bateria da escola, escolheu um vestido com correntes e pedras todo vazado nas cores verde, vermelha e preta. O visual carnavalesco deixou as curvas dela em evidência.

