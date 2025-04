Paolla Oliveira homenageia Diogo Nogueira por aniversário: ‘Obrigada pela parceria’

Momento MT |Do R7

Paolla Oliveira resgatou uma série de momentos fofos ao lado do amado, Diogo Nogueira, para parabenizá-lo pelo aniversário. O sambista completa 44 anos neste sábado (26), e, no Instagram, ela compartilhou um vídeo compilado de vários beijos, abraços e carinhos com ele.

