Paolla Oliveira revelar como é treino para aguentar fantasia de Carnaval: ‘Pesado!’

Paolla Oliveira, de 42 anos, surpreendeu seus seguidores, nesta última terça-feira (11), ao exibir técnica usada em treino para o Carnaval 2025, o último como Rainha de Bateria da Grande Rio. “Quem aí vai sentir falta do treininho leve para aguentar sorridente a fantasia de Carnaval?”, questionou a atriz no compilado de momentos com o peso nos ombros e o salto nos pés.

