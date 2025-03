Papel da informação no acesso à saúde das mulheres é destacado “Informação é poder. A melhor forma de prevenir qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher, é por meio da instrução.”... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Informação é poder. A melhor forma de prevenir qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher, é por meio da instrução.” Com essa afirmação, o promotor de Justiça Milton Mattos da Silveira Neto abriu a entrevista do projeto Diálogos com a Sociedade, realizado em parceria com a rádio CBN Cuiabá, nesta quarta-feira (19). O debate abordou os direitos e garantias das mulheres no acesso à saúde e contou também com a participação da secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Cristina da Silva Bardi, e da vereadora Michelly Alencar.Entre os desafios, o coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Saúde destacou um estudo realizado pela equipe de saúde do Hospital Júlio Müller e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que posiciona Mato Grosso como o estado com o maior índice de mortalidade materna do Brasil. “A maioria dessas mortes poderia ser evitada com um acompanhamento básico, como exames e medicamentos essenciais durante a gestação”, apontou. Para saber mais sobre este importante debate e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Participantes de homenagem aos 40 anos da redemocratização ressaltam necessidade de manter a democracia viva

Policial civil salva recém-nascido levado a delegacia sem respirar

Fred Costa é eleito presidente na Comissão de Legislação Participativa