Papel das ‘supernovas’ universidades federais está em pauta na CE A Comissão de Educação (CE) vai discutir o papel social das supernovas universidades federais do interior do país em audiência pública...

A Comissão de Educação (CE) vai discutir o papel social das supernovas universidades federais do interior do país em audiência pública na próxima quarta-feira (26) a partir das 14h. A reunião é também uma comemoração dos sete anos da criação das seis universidades federais instaladas em áreas remotas do Brasil.

