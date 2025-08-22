Pará leva cultura e sabores da Amazônia ao Salão do Turismo 2025 em São Paulo
Começa nesta quinta-feira (21), em São Paulo (SP), o 9º Salão Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo. O evento, considerado a maior vitrine do setor no país, reúne em um só espaço o melhor dos atrativos brasileiros, com ofertas especiais em serviços turísticos, feiras gastronômicas e shows musicais gratuitos.
