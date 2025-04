Para manter cidade limpa, NIF amplia divulgação de mutirões de fiscalização de terrenos baldios No entanto, a regra é clara: se a limpeza não for feita em 15 dias, além da multa, proprietário ainda arca com a taxa de limpeza Cidade...

Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 15h27

