Para Teresa Leitão, Brasil precisa de um sistema tributário equilibrado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) defendeu, nesta quarta-feira (9), medidas que promovam maior equilíbrio no sistema tributário brasileiro. Em discurso no Plenário, ela ressaltou que a carga de impostos no Brasil pesa de forma desproporcional sobre os mais pobres, enquanto os mais ricos pagam relativamente menos. Para a parlamentar, é preciso corrigir essas distorções históricas e construir um sistema mais justo.

