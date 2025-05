Parada Legal chega em Sorriso com oferta de saúde e segurança para caminhoneiros da BR-163 Evento gratuito será oferecido pela Nova Rota do Oeste em 21 e 22 de maio Caminhoneiros que trafegam pela BR-163/MT terão uma oportunidade...

Evento gratuito será oferecido pela Nova Rota do Oeste em 21 e 22 de maio Caminhoneiros que trafegam pela BR-163/MT terão uma oportunidade especial para cuidar da saúde e se atualizar sobre segurança no trânsito. A Campanha Parada Legal, realizada pela Nova Rota do Oeste em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), chega a Sorriso em 21 e 22 de maio. O evento será no Posto Redentor, das 9h às 17h, com ampla programação voltada ao bem-estar e a segurança dos motoristas profissionais.

Não perca a chance de saber mais sobre este importante evento! Consulte no nosso parceiro Momento MT para a matéria completa.

Leia Mais em Momento MT: