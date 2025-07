Paralisação da ETA Pari (Sistema IV) O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que a ETA Pari (Sistema IV) está sendo paralisada neste momento para... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h57 ) twitter

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que a ETA Pari (Sistema IV) está sendo paralisada neste momento para avaliação de danos e manutenção emergencial. No mês passado, o DAE realizou reparo na adutora que atende esta estação, o que já havia exigido a paralisação temporária do sistema. Agora, a mesma adutora voltou a apresentar rompimento, tornando necessária uma nova interrupção para inspeção detalhada e definição da melhor solução técnica, a fim de garantir a segurança e eficiência do abastecimento.

