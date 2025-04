Parceria com Sorriso viabiliza abate de frangos para pequenos produtores de Vera e impulsiona setor rural A agricultura familiar do município de Vera (MT) deu um passo importante com a aprovação, pela Câmara Municipal, de um projeto que...

A agricultura familiar do município de Vera (MT) deu um passo importante com a aprovação, pela Câmara Municipal, de um projeto que oficializa parceria com o município de Sorriso. A iniciativa permitirá que pequenos produtores utilizem o Abatedouro Municipal de Aves para o abate de até mil frangos por mês, com subsídio da prefeitura, fortalecendo a avicultura local e ampliando o acesso a mercados formais e regulamentados.

