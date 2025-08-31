Parceria da Prefeitura de Cuiabá com a PM reforça segurança nas escolas A Prefeitura de Cuiabá mantém uma parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) que já permite a plena execução...

A Prefeitura de Cuiabá mantém uma parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) que já permite a plena execução do projeto Guardião Escolar. Trata-se de um programa no qual policiais militares realizam rondas nos períodos de aula (matutino e vespertino) nas proximidades das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica). A ideia é aumentar a sensação de segurança nas unidades de ensino, buscando aproximar a relação entre educação e cidadania.

