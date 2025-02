Parceria de educadores e militares é fundamental para construirmos a educação que queremos para MT”, afirma vice-governador

Momento MT |Do R7

O vice-governador Otaviano Pivetta destacou a importância da colaboração entre educadores e militares para a continuidade e expansão das Escolas Cívico-Militares em Mato Grosso. “Investir na educação é garantir um futuro melhor para nossos jovens. Os militares terão um papel fundamental em fortalecer o ambiente escolar, trazendo mais segurança e disciplina. No entanto, essa transformação só será possível com o trabalho conjunto dos nossos educadores, que são a base dessa mudança. Contamos com todos para construir a educação que queremos para os mato-grossenses”, afirmou Otaviano Pivetta.

