Parceria entre Assembleia Legislativa e Hemocentro realiza coleta de sangue

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) – por meio do Projeto 10S -, em parceria com o Hemocentro do Estado, está promovendo a campanha coleta de sangue, das 8h ás 11h e das 13h as 15h30. O caminhão do Hemocentro está estacionado na entrada principal da Assembleia Legislativa e está atendendo com cinco funcionários. A ação começou ontem (22 ) e vai até dia 25 (sexta-feira). A campanha é um chamamento não só aos servidores do Legislativo mato-grossense, mas seus parentes e a população em geral habilitados a doar.

