Momento MT |Do R7

Parceria entre Estado e Prefeitura garante caminhão para agricultura familiar em Sorriso A Prefeitura de Sorriso, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF), garantiu...

A Prefeitura de Sorriso, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF), garantiu a aquisição de um caminhão para o transporte de produtos cultivados por pequenos produtores. O veículo será cedido para a Cooperativa dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Sorriso (Cooperriso), que reúne 62 produtores do município e região.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na agricultura familiar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: