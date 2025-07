Momento MT |Do R7

Parceria entre Governo Municipal e ACIC-CDL incentiva formalização de negócios e fortalece o empreendedorismo local O Governo Municipal por meio da Secretaria de Finanças, realizou na última quarta-feira (30/07) uma apresentação especial do programa “Meu CNPJ” na sede da ACIC-CDL. O encontro reuniu empresários locais com o objetivo de promover a formalização de negócios e fortalecer a economia do município.

Saiba mais sobre como essa parceria pode transformar o cenário empreendedor local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: