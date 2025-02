Parceria entre Município e Estado fortalece produção avícola em Sorriso Com foco no fortalecimento da avicultura local, o secretário municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Lucas de Oliveira...

Com foco no fortalecimento da avicultura local, o secretário municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Lucas de Oliveira, e o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Emerson Farias, estiveram em Cuiabá, nesta terça-feira (25), para alinhar investimentos destinados ao Abatedouro Municipal de Aves de Sorriso. Durante a visita à Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (SEAF), onde foram recebidos pela gestora da pasta, Andreia Fujioka, as autoridades políticas debateram parcerias para ampliar a capacidade produtiva e melhorar a infraestrutura do local.

