Parceria entre SES e MT Saúde desafoga UPAs de Cuiabá
Um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o MT Saúde resultou no desafogamento das UPAs da capital...
Um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o MT Saúde resultou no desafogamento das UPAs da capital. A parceria já possibilitou o atendimento de 92 demandas de urgência e emergência entre 1º a 8 de agosto. A mediação junto ao MT Saúde é feita pela equipe de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. "Estamos muito satisfeitos com o resultado desta cooperação: mais celeridade no atendimento da população. Hoje a regulação de urgência e emergência é uma responsabilidade do Estado e, graças à união de forças entre a SES e o MT Saúde, a regulação está conseguindo dar mais resolutividade às demandas urgentes", avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o MT Saúde resultou no desafogamento das UPAs da capital. A parceria já possibilitou o atendimento de 92 demandas de urgência e emergência entre 1º a 8 de agosto. A mediação junto ao MT Saúde é feita pela equipe de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta cooperação: mais celeridade no atendimento da população. Hoje a regulação de urgência e emergência é uma responsabilidade do Estado e, graças à união de forças entre a SES e o MT Saúde, a regulação está conseguindo dar mais resolutividade às demandas urgentes”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
