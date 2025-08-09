Parceria entre SES e MT Saúde desafoga UPAs de Cuiabá Um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o MT Saúde resultou no desafogamento das UPAs da capital... Momento MT|Do R7 09/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 09/08/2025 - 11h58 ) twitter

Um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o MT Saúde resultou no desafogamento das UPAs da capital. A parceria já possibilitou o atendimento de 92 demandas de urgência e emergência entre 1º a 8 de agosto. A mediação junto ao MT Saúde é feita pela equipe de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta cooperação: mais celeridade no atendimento da população. Hoje a regulação de urgência e emergência é uma responsabilidade do Estado e, graças à união de forças entre a SES e o MT Saúde, a regulação está conseguindo dar mais resolutividade às demandas urgentes”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Saiba mais sobre como essa parceria está transformando o atendimento em saúde em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Área de Soltura Fazenda São Benedito, em Jangada, recebe 8 animais silvestres aptos para voltarem à natureza

