Parceria fortalece recuperação ambiental em Sorriso A Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), firmou uma importante parceria com... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 )

A Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), firmou uma importante parceria com o CAT Sorriso-MT para impulsionar a recuperação de áreas degradadas no município. De acordo com o gestor da pasta, Clóvis Picolo Filho, a iniciativa contará com o plantio de mudas produzidas pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), fortalecendo as ações de reflorestamento e preservação ambiental. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as iniciativas em prol do meio ambiente! Leia Mais em Momento MT: Projeto inclui violência processual na Lei Maria da Penha

