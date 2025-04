Parceria garante ampliação do projeto Plantando Lírios nas escolas municipal Com a assinatura do Termo de fomento, o atendimento passa de duas psicólogas e uma assistente social, como era até o ano passado, para... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a assinatura do Termo de fomento, o atendimento passa de duas psicólogas e uma assistente social, como era até o ano passado, para três psicólogas e duas assistentes sociais. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Liga de Reestruturação das irmãs Ofendidas em seu Sentimento (Lírios), formalizaram a parceria que irá ampliar no atendimento do Projeto Plantando Lírios nas escolas da rede municipal de Várzea Grande. O termo de parceria foi assinado pela prefeita Flávia Moretti (PL), na manhã desta segunda-feira, 31, no auditório da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Gonçalo Domingos de Campos’ -CAIC.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

PF prende homem condenado por posse de moeda falsa e corrupção de menores, na Região dos Lagos/RJ

Secretária de Saúde destaca importância do acolhimento e fortalecimento do CAPS III

Empresa Cuiabana de Saúde Pública abre Processo Seletivo para diversas áreas da saúde