Parcerias entre Empaer e municípios aumentam com índice de repasse do ICMS para agricultura familiar O número de termos de cooperação técnica firmados entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer)...

O número de termos de cooperação técnica firmados entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e as prefeituras de Mato Grosso aumentou com o Índice Municipal da Agricultura Familiar (IAF). Segundo a Empaer, foram firmados um total de 103 termos de cooperação, sendo que 43 já foram publicados no Diário Oficial do Estado. Os demais estão sendo analisados pelos técnicos da empresa.

Saiba mais sobre como essas parcerias estão transformando a agricultura familiar em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: