Parecer com novas regras para pagamento de precatórios pode ser votado na terça

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/23, que limita o pagamento de precatórios, pode votar o relatório do deputado Darci de Matos (PSD-SC) na terça-feira (15). A reunião está marcada para as 10 horas, no plenário 3.

