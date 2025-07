Parecer do MPMT é acatado e TJ mantém júri popular em Sorriso O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) acolheu parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e decidiu manter,... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) acolheu parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e decidiu manter, na Comarca de Sorriso, o júri popular de Gilberto Rodrigues dos Anjos, acusado de cometer quatro homicídios qualificados e três estupros de vulnerável. Os crimes ocorreram no dia 24 de novembro de 2024, no município de Sorriso (420 km de Cuiabá). A decisão judicial foi embasada no parecer do procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, da Procuradoria Criminal Especializada do MPMT, que se manifestou pela improcedência do pedido de desaforamento apresentado pela defesa do réu. Segundo o Ministério Público, não há justificativa legal para a mudança de comarca, assegurando que o julgamento deve ocorrer no local onde os crimes foram praticados. Saiba mais sobre essa decisão importante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova centros psicopedagógicos para crianças com altas habilidades no SUS

Prefeita recebe Marfrig e frisa importância das grandes empresas para desenvolvimento de Várzea Grande

Prefeita alinha com UFMT parcerias para preenchimento de vagas