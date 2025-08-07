Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima

Representantes de mais de 20 países participam, desde ontem, no Congresso Nacional, da 2ª Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Representantes de mais de 20 países participam, desde ontem, no Congresso Nacional, da 2ª Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, realizada em Brasília. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Nilto Tatto (PT-SP), um dos coordenadores do encontro, disse que os parlamentos da região estão se articulando para ter mais protagonismo nas negociações internacionais sobre o clima, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as propostas discutidas!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.