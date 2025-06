Parlamentares destacam papel do BRICS no enfrentamento das mudanças climáticas Parlamentares do BRICS que participaram de debate sobre clima e sustentabilidade, na manhã desta quinta-feira (5), destacaram a urgência... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h37 ) twitter

Membro do Parlamento do Irã, Gholamreza Tajgardoun, fala ao microfone Momento MT

Parlamentares do BRICS que participaram de debate sobre clima e sustentabilidade, na manhã desta quinta-feira (5), destacaram a urgência de enfrentar as mudanças climáticas e o papel do bloco nesse processo. Ao abrir a reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o Fórum Parlamentar do BRICS é um local privilegiado para discutir, sobretudo, o financiamento climático – que é prioridade na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), a ser realizada em novembro em Belém.

